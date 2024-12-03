СМИ: Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари

Американская певица Бритни Спирс окончательно развелась со своим третьим супругом — актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает People на судебные документы.

По данным издания, суд в Калифорнии официально признал Спирс незамужней 2 декабря — в день ее 43-летия. Супруги достигли соглашения о разводе 2 мая.

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Пара решила разойтись в августе 2023 года спустя шесть лет совместной жизни. Спирс и Асгари официально пробыли в официальном браке чуть больше года. По данным СМИ, разногласия у супругов вызвали слухи о неверности певицы.