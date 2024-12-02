МакSим призналась в патологии и назвала себя монстром

Певица МакSим призналась, что родилась с шестью пальцами на руке. Об этом она рассказала на телепроекте «Шоу Воли».

По словам артистки, она даже обижалась на родителей после того, как ее лишили лишнего пальца.

«Можно сказать, что я монстр немножечко. Шестой палец на руке еще и двигался. Но я потом очень сильно обижалась на родителей, что они меня его лишили», — сообщила певица.

Также МакSим вспомнила, что ее отговаривали заниматься игрой на фортепиано из-за этой патологии. Однако будущая артистка решила доказать всем, что сможет. В итоге она окончила класс фортепиано в музыкальной школе.

Ранее сообщалось, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) откровенно рассказала о своей алкогольной зависимости. Она признается, что побороть привычку ей помог Господь.