Жена Игоря Николаева высказалась о письме певцу от фанатки

Жена Игоря Николаева, актриса Юлия Проскурякова призналась, что не ревнует супруга к поклонницам. Ее слова передает «Абзац».

1 декабря, сообщает издание, Николаев получил письмо с неизвестным содержанием на концерте в Набережных Челнах — предположительно, от фанатки. Проскурякова заявила, что не считает подарки от поклонниц поводом для ревности.

«Что в этом такого? Поклонники Игорю постоянно что-то передают. <...> Ревновать мужа к письмам — это какая-то клиника», — заявила супруга артиста.

Проскурякова добавила, что ее радует, когда поклонницы дарят супругу подарки. Таким образом, считает актриса, они выражают любовь к артисту.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев познакомились в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. В июне 2023 года Проскурякова рассказывала, что в их отношениях с композитором не было особых кризисов, которые нуждались бы в решении.

В марте ходили слухи о разводе Проскуряковой и Николаева, которые вскоре артист назвал «выдумками желтой прессы».