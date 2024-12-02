Егор Крид заработал на своей косметике миллионы рублей

Певец Егор Крид заработал на своей косметике более 41 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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По данным источника, товары от исполнителя хита «Невеста» появились на маркетплейсах всего три месяца назад, но уже успели озолотить кумира молодежи. Отмечается, что за это время было продано более 34 тыс. товаров. Средняя цена продукции – более 1194 рублей.

По маркой Крида продаются шампуни, кондиционеры, маски для волос, лосьоны для рук и тела, спреи для волос, мицеллярная вода, гели для душа. Имеются и подарочные наборы.

Товары певца популярны, а в отзывах много положительных комментариев. Источник отмечает, что это может быть связано с популярностью Крида и его многомиллионной аудиторией.

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