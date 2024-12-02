Родион Газманов признался, почему все еще остается холостяком

Певец Родион Газманов признался, что до сих пор не женат, поскольку для него семья имеет очень большое значение.

По его словам, которые передает Пятый канал, он хочет ответственно подойти к созданию собственной семьи.

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я еще не женат», — поделился певец.

Газманов отметил, что слово «семья» у него ассоциируется с уютом и поддержкой. Также он подчеркнул, что родные должны любить друг друга бескорыстно и всегда быть готовы прийти на помощь. Кроме того, музыкант хотел бы проводить больше времени с близкими.

Ранее Родион Газманов заявил, что его счастье — это кот Шелдон. По словам артиста, его домашний питомец — лучшее существо на свете, он даже понимает команды.

До этого певец заявил, что не собирается завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. Исполнитель подчеркнул, что огромное количество общественных мероприятий не повлияет на его вдохновение. Газманов отметил, что ему хватит сил даже на запись нового альбома.

Родион Газманов выдвигал свою кандидатуру в Московскую городскую думу в июне 2024 года. Пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» Газманов-младший подал в апреле.