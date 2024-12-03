SHAMAN рассказал о тяжелых потерях за год

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался в беседе с интернет-изданием Regions, что в 2024 году у него произошло много потерь.

По его словам, умерли его художник по свету, пресс-секретарь, а также он развелся с женой, поэтому для него год выдался таким сложным.

"В этом году у меня произошло достаточно большое количество потерь: умер мой художник по свету, еще летом я развелся с супругой, недавно умер руководитель пресс-службы Антон Коробков-Землянский, поэтому, конечно, непростой год. Но ничего, все, что нас не убивает, делает сильнее. Думаю, следующий год будет уже гораздо лучше", — поделился артист.

Певец отметил, что встретит Новый год на сцене, поскольку он, как и многие музыканты, работает в праздничную ночь. И в этот раз он не будет нарушать эту традицию, добавил Дронов.

Ранее SHAMAN поделился, что за его достижениями стоит не талант, а многолетняя работа и одержимость своим делом. По его словам, он занимается творчеством с четырех лет.

До этого певец рассказал, что именно он стал инициатором развода с Еленой Мартыновой. По его словам, это уже второй развод и у него есть опыт в этом вопросе. Певец охарактеризовал расставание с супругой как настоящую беду и отметил, что очень тяжело переживает эту ситуацию, поскольку они были вместе более семи лет.