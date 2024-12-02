Экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор высказался против современной музыки

Британский гитарист Ричи Блэкмор, известный как бывший участник рок-группы Deep Purple, заявил, что ему не нравится популярная современная музыка.

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При этом гитарист считает, что такие песни могут быть важны для молодого поколения.

«Когда вся семья садится в грузовик и мы отправляемся в небольшой отпуск, <...> все, что я слышу, это Тейлор Свифт или что-то в этом роде. Мне трудно это воспринимать, но в такой музыке нет ничего плохого, просто новое поколение хочет ее слушать. Для них это, наверное, так же важно, как для меня были важны The Beatles, Cream и Джими Хендрикс», — признался Ричи Блэкмор в новом эпизоде шоу Tales From The Tavern.

Немного позже музыкант высказался более категорично, назвав музыку, которую сейчас играют по радио, ужасной. Сам он в настоящее время слушает рок 50-х.

Ранее Ричи Блэкмор рассказал, что ушел из Deep Purple из-за скуки.