Лера Кудрявцева рассказала про свою зависимость

Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева всегда выглядит стильно и модно. В ее гардеробе имеется большое количество нарядов, украшений и, конечно же, обуви. Конкретно от последнего знаменитость по-своему сходит с ума. В рамках ток-шоу «Звезды сошлись» Лера призналась, что в ее доме накопилось так много обуви, что она боится ее считать.

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53-летняя Кудрявцева также рассказала, что часто отдает купленные пары своим знакомым. Несмотря на это, количество обновок будто и не уменьшается. Даже на чердаке телезвезды имеются коробки с обувью. С шопоголизмом Лера не в силах совладать. Она шутит, что это уже, кажется, какая-то болезнь.

«Один раз надела, и все, раздала. У меня не вмещается, стоит в гардеробной в коробках, где-то там в доме на чердаке уже… Ужасно. Вообще это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то, да», — порассуждала Кудрявцева в студии шоу.

Ранее WomanHit писал, что 6-летняя дочь Леры Кудрявцевой серьезно заболела. У малышки Маши, как оказалось, ветрянка. Телеведущая в шутку называет наследницу «рысью».