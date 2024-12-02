После развода с четвертой женой Ольгой Шнуровой лидер группы «Ленинград» унывать не собирается: его творческая жизнь кипит.

«У меня не было никогда никакого творческого перерыва. Просто писались какие-то дурацкие песни, писались и писались. Раньше писал в стол, сейчас обнародую это», — объяснил он.

Помимо этого, музыкант ищет вдохновения в дуэтах с коллегами. Так, в его новом альбоме часть песен записана вместе с Дарьей Зотеевой, более известной под псевдонимом Instasamka. На пресс-конференции Шнуров отметил, что работалось им «шикарно».

«Просто замечательно, мы совпали, как говорят блондинки, „энергетически“, — сказал артист.

51-летний лидер группы „Ленинград“ заявил, что Дарья „подходит ему по возрасту“.

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„..Ну, положим, Instasamka не самый молодой артист… Уже, знаете, на пенсию некоторые выходят“, — пошутил он.

Ранее Сергей Шнуров и Instasamka выпустили мини-альбом „Бумеры и зумеры“. Однако к более полному слиянию рок-музыкант пока не готов: „В потенции любая женщина бывшего Советского Союза может быть солисткой 'Ленинграда“. Но это не значит, что она будет».