Тимати похвастался картиной за 66 млн рублей

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрел картину Олега Целкова «Ребенок с шариком» на аукционе.

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Юнусов купил работу за €578 460 (около 66,1 млн рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Произведение было создано в 1988 году.

«До конца не мог осознать уровня этой работы, пока не увидел вживую. Ну а после знал, что этой возможности я не упущу», — поделился певец.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

В сентябре мать Тимати, Симона Юнусова, рассказала, что ее сын подарил ей квартиру. Жилье расположено рядом с домом артиста. Рэпер подарил матери ключи от квартиры после поездки из Нижнего Новгорода. Родитель певца ездила с внучкой Алисой на съемки.