Арбенина и все-все-все: вышел трибьют культовой отечественной рокерше

Пол Пунш, Мари Краймбрери, Тося Чайкина, Akmal' и другие топовые артисты выпустили лонгплей под названием «трибьют арбенина».

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Диана Сергеевна Арбенина — нечто большее, чем просто солистка группы «Ночные снайперы». В первую очередь она зарекомендовала себя как превосходный текстовик. Практически все хиты коллектива — ее заслуга. И это мы еще не говорим о мемуарах и поэтических сборниках! Кстати, последние Диана предпочитает называть «антипеснями».

Но мы слегка отвлеклись. В любом случае, знакомые треки в «трибьют арбенина» заиграли новыми красками. Сделать кавер на культового артиста — всегда вызов, но исполнители справились на ура. И при этом не потеряли собственной индивидуальности. Скажем, Пол Пунш как был приверженцем поп-панка, так им и остался. Мари Краймбрери представила «рубеж» в виде традиционного мейнстримного трэп-попа, а Тося Чайкина в «адреналине» сделала упор на стилистику Билли Айлиш. Никто не вышел из своей зоны комфорта, но оно и неплохо. В конце концов, один из смыслов трибьюта — в собственной интерпретации известных хитов.

Впрочем, сюрпризов в сборнике тоже хватает. Не можем не отметить «ты дарила мне розы» в исполнении рэпера PLC. Оригинал звучит задорно и резво, а тут — тягучий R&B с плотными битами и гитарными соло. Интересно получилось! А как вам англоязычная версия того же трека от Onative? Даже отголоски Фаррела Уильямса слышатся.

Наконец, стоит обратить внимание на перформанс певца NЮ в «юга-2». Пронзительная баллада с симфонизмами — к вашим услугам.