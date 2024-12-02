Ургант в Дубае спел о перспективах новых съемок с Познером

Телеведущий Иван Ургант в Дубае спел о своих перспективах новых съемок фильмов-путешествий с ведущим и журналистом Владимиром Познером.

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант на очередной встрече с поклонниками в Дубае выступили с рассказом о своих фильмах-путешествиях, которые сняли ранее.

Ургант, размышляя о перспективах съемок с Познером новых фильмов, спел песню на мотив известного хита «Полгода плохая погода».

«Никуда, никуда нельзя поехать нам», – спел Ургант, дружелюбно похлопав Познера по плечу. Как следует из слов текста песни, поездки Урганта и Познера отменились из-за «изменений в России из года в год».

Ранее двое нидерландских депутатов потребовали от властей объяснений, почему в одном из главных театров королевства в Амстердаме выступили «русские пропагандисты» – телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер.

Познер ответил, что их поездки с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.