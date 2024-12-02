Певица МакSим рассказала о борьбе с алкозависимостью

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что в борьбе с алкогольной зависимостью ей помог Бог. В «Шоу Воли» она рассказала, что перепробовала все возможные виды кодировок, но безрезультатно.

А после некоторых процедур, по ее словам, ее приходилось «вынимать из реанимации».

«Я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится», — призналась певица.

В июле прошлого года певица публично призналась в алкоголизме. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость от спиртного, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.

В августе этого года МакSим опубликовала видео, на котором энергично танцует на сцене, повторяя движения за окружающими ее детьми. Исполнительница, которая незадолго до этого вернулась из рехаба после лечения от алкогольной зависимости, подчеркнула, что в момент записи ролика она была трезва.

До этого певица сообщила о решении продать свой автомобиль Мaybаch за 4,2 млн рублей. Деньги с продажи пойдут на оплату лекарств и обследований детей с ДЦП, первичными иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями.