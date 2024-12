The Cure выпустят концертный альбом Songs of a Live World

Британская рок-группа The Cure анонсировала в своих соцсетях выход лайв-альбома под названием Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV. В лонгплей войдут записи с презентации их последней пластинки Songs of a Lost World (2024), прошедшей 1 ноября.

© go.zvuk.com

Кроме восьми песен, вошедших в недавний студийник, The Cure в тот вечер исполнили еще 23 своих хита.

Концертный альбом будет доступен на виниле, CD и кассетах в начале 2025 года. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность.

Напоминаем, что 14-й студийник группы Songs of a Lost World увидел свет 1 ноября. Он стал первым полноформатным релизом группы за 16 лет.

Ранее стало известно, что после выхода долгожданный лонгплей The Cure возглавил шесть чартов Billboard.