Долина высказалась о запрете выступать в ЕС

Певица Лариса Долина призналась в беседе с NEWS.ru, что не считает потерей запреты ЕС выступать некоторым российским артистам в их странах.

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«А я и не хочу туда», — отметила певица.

По мнению Долиной, такие запреты не являются упущением для певцов. Она заявила, что Россия — огромная страна. Артистка отметила, что россияне хотят слышать ее и коллег на родине.

«Огромное поле деятельности. Такое количество городов, куда мы ездим постоянно, и зрители приходят на наши концерты», — поделилась исполнительница.

Долина не исключила, что приход Дональда Трампа к власти может помочь ослабить запреты и санкции. По ее мнению, в мире должно что-то измениться в лучшую сторону.

«Люди должны прозреть, потому что правда на нашей стороне», — заявила артистка.

В 2018 году Долину внесли в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины», и запретили въезд в страну. Артистка объяснила, что попала под санкции из-за поддержки присоединения Крыма к территории России.

Долина отмечала, что не отказывается от своих слов, несмотря на санкции. Она объяснила это тем, что «любит справедливость».