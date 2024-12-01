Немецкий облом: Такой певицы «Лайма Вайкуле» больше нет

Неожиданно появились новости об отмене концертов Лаймы Вайкуле в Германии. Выступления должны были пройти 9, 10 и 12 декабря в Оффенбахе, Бремене и Берлине. Организаторы не объяснили причины отмены выступлений. Попробуем разобраться, почему это произошло и с чем может быть связана подобная дискриминация весьма известной певицы.

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Лайма покинула Россию после начала СВО. Она известна своей политической позицией, активно поддерживает Украину. 31 июля 2022 года Вайкуле во время концерта в Паланге вынесла на сцену украинский флаг.

Не стоит далеко ходить, чтобы понять, отныне Вайкуле в Россию не приедет и её выступлениям, а значит и заработкам, здесь пришел конец.

Позицию певицы в отношении СВО раскритиковали знаменитости, например, дрессировщик Эдгард Запашный резко осудил Вайкуле:

«Ну вот, ещё одна дура сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Литве. А теперь давай, до свидания».

Как пишсало издание RuNews24, проблемы в карьере у певицы начались задолго до начала СВО, она не давала интервью, выступала редко, не давала сольных концертов. Стоит отметить, что и германский тур певицы провалился по причине низкого спроса. Вайкуле надеялась заработать в Европе, однако выяснилось – русскоговорящие европейцы не особо горят желанием ее слушать. Для большинства выходцев из России, давно живущих в Европе, она предательница. Для евро-украинцев – певица родом из СССР, что бы она там ни говорила и какие флаги не таскала. В результате в Испании её концерт, намеченный на 11 октября, был отменен, не помогла даже активная реклама, больше половины билетов остались пылиться в кассе.

Люди в сети пишут, что Вайкуле не слушают даже в её родной Латвии, она там тоже отрезанный ломоть. Об отношении латвийцев к Вайкуле высказался продюсер Леонид Дзюник: «Ее в Латвии-то уже забыли. У меня друг живет в Риге, мы с ним часто переписываемся. Я как-то спросил его про Вайкуле. Он удивился и сказал, что никто о ней уже не вспоминает».

Если о ней действительно забыли в родной стране, то чего же она ждала в той же Испании или Германии? На этот вопрос может ответить комментарий того же Дзюника: «Она просто рассчитывала, что сейчас приедет, там у нее будет куча поклонников, и сейчас все соберутся и будут ее на руках носить. Ничего подобного. Она уже никому не нужна».

Лайма Вайкуле была более чем востребована в Советском Союзе. Песни для неё писал великий Раймонд Паулс, который по сути и сделал популярной. Её песни звучали из каждого утюга, и политолог Сергей Марков отмечает – если бы не русские люди, то Вайкуле осталась бы мелкой певичкой, потому ее современные высказывания в сторону России – подлость.

И еще одна цитата из Эдгарда Запашного – он отвечает на заявление певицы о том, что она не станет выступать в Крыму:

«Лайма Вайкуле заявила, что рада развалу СССР и ни за какие деньги не поедет в Крым. Дорогая вы «наша» Лайма. Если бы не Советский Союз, вы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!»

Раймонд Паулс, человек, который вывел Вайкуле в люди, теперь с ней не общается, что весьма показательно. Вайкуле не только разорвала контакты с теми, кто сделал её имя, но открещивается и от русских людей, благодаря которым она и стала известна.

«Свободная пресса» попросила эксперта Вадима Трухачева прокомментировать ситуацию с отменой концертов.

– Русская диаспора в Германии разнообразна, в неё входят как евреи, так и украинцы, русские и этнические немцы, в свое время переехавшие из СССР/России. Касаемо патриотизма в отношении России и СВО, имеются как критики, так и сторонники, и критиков, как я считаю, больше. Русский язык в общине распространен, современные средства связи позволяют его поддерживать, да и в ЕС несколько миллионов говорит на нём, также он сохраняется путем общения с родственниками из СНГ.

«СП»: Как думаете, не связана ли отмена концертов Вайкуле с противодействием русской общины в Германии?

– Скорее, она просто надоела слушателю. Конечно, она может быть интересна, но – малому кругу русских иммигрантов. Коренные немцы не знают, кто это такая, а привлечь европейцев с помощью одной лишь русофобии не выйдет.

«СП»: На родине, в Латвии, ее вроде как тоже не ждут с распростертыми объятиями…

– Для латвийцев Вайкуле является предательницей, так как долгое время жила в РФ и пела по-русски и для русских. Как будет в дальнейшем складываться ее карьера в Европе, неизвестно, певице 70 лет, ее песни стерлись из памяти старшего поколения, русскоязычная молодежь ее тоже в большинстве своем не знает, а попытки сделать в Европе кассу только русофобией провалились. На мой взгляд, о былом «величии» данной личности стоит забыть.