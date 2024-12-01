Немецкий облом: Такой певицы «Лайма Вайкуле» больше нет, забудьте
Неожиданно появились новости об отмене концертов Лаймы Вайкуле в Германии. Выступления должны были пройти 9, 10 и 12 декабря в Оффенбахе, Бремене и Берлине. Организаторы не объяснили причины отмены выступлений. Попробуем разобраться, почему это произошло и с чем может быть связана подобная дискриминация весьма известной певицы.
Лайма покинула Россию после начала СВО. Она известна своей политической позицией, активно поддерживает Украину. 31 июля 2022 года Вайкуле во время концерта в Паланге вынесла на сцену украинский флаг.
Не стоит далеко ходить, чтобы понять, отныне Вайкуле в Россию не приедет и её выступлениям, а значит и заработкам, здесь пришел конец.
Позицию певицы в отношении СВО раскритиковали знаменитости, например, дрессировщик Эдгард Запашный резко осудил Вайкуле:
«Ну вот, ещё одна дура сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Литве. А теперь давай, до свидания».
Как пишсало издание RuNews24, проблемы в карьере у певицы начались задолго до начала СВО, она не давала интервью, выступала редко, не давала сольных концертов. Стоит отметить, что и германский тур певицы провалился по причине низкого спроса. Вайкуле надеялась заработать в Европе, однако выяснилось – русскоговорящие европейцы не особо горят желанием ее слушать. Для большинства выходцев из России, давно живущих в Европе, она предательница. Для евро-украинцев – певица родом из СССР, что бы она там ни говорила и какие флаги не таскала. В результате в Испании её концерт, намеченный на 11 октября, был отменен, не помогла даже активная реклама, больше половины билетов остались пылиться в кассе.
Люди в сети пишут, что Вайкуле не слушают даже в её родной Латвии, она там тоже отрезанный ломоть. Об отношении латвийцев к Вайкуле высказался продюсер Леонид Дзюник: «Ее в Латвии-то уже забыли. У меня друг живет в Риге, мы с ним часто переписываемся. Я как-то спросил его про Вайкуле. Он удивился и сказал, что никто о ней уже не вспоминает».
Если о ней действительно забыли в родной стране, то чего же она ждала в той же Испании или Германии? На этот вопрос может ответить комментарий того же Дзюника: «Она просто рассчитывала, что сейчас приедет, там у нее будет куча поклонников, и сейчас все соберутся и будут ее на руках носить. Ничего подобного. Она уже никому не нужна».
Лайма Вайкуле была более чем востребована в Советском Союзе. Песни для неё писал великий Раймонд Паулс, который по сути и сделал популярной. Её песни звучали из каждого утюга, и политолог Сергей Марков отмечает – если бы не русские люди, то Вайкуле осталась бы мелкой певичкой, потому ее современные высказывания в сторону России – подлость.
И еще одна цитата из Эдгарда Запашного – он отвечает на заявление певицы о том, что она не станет выступать в Крыму:
«Лайма Вайкуле заявила, что рада развалу СССР и ни за какие деньги не поедет в Крым. Дорогая вы «наша» Лайма. Если бы не Советский Союз, вы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!»
Раймонд Паулс, человек, который вывел Вайкуле в люди, теперь с ней не общается, что весьма показательно. Вайкуле не только разорвала контакты с теми, кто сделал её имя, но открещивается и от русских людей, благодаря которым она и стала известна.
«Свободная пресса» попросила эксперта Вадима Трухачева прокомментировать ситуацию с отменой концертов.
– Русская диаспора в Германии разнообразна, в неё входят как евреи, так и украинцы, русские и этнические немцы, в свое время переехавшие из СССР/России. Касаемо патриотизма в отношении России и СВО, имеются как критики, так и сторонники, и критиков, как я считаю, больше. Русский язык в общине распространен, современные средства связи позволяют его поддерживать, да и в ЕС несколько миллионов говорит на нём, также он сохраняется путем общения с родственниками из СНГ.
«СП»: Как думаете, не связана ли отмена концертов Вайкуле с противодействием русской общины в Германии?
– Скорее, она просто надоела слушателю. Конечно, она может быть интересна, но – малому кругу русских иммигрантов. Коренные немцы не знают, кто это такая, а привлечь европейцев с помощью одной лишь русофобии не выйдет.
«СП»: На родине, в Латвии, ее вроде как тоже не ждут с распростертыми объятиями…
– Для латвийцев Вайкуле является предательницей, так как долгое время жила в РФ и пела по-русски и для русских. Как будет в дальнейшем складываться ее карьера в Европе, неизвестно, певице 70 лет, ее песни стерлись из памяти старшего поколения, русскоязычная молодежь ее тоже в большинстве своем не знает, а попытки сделать в Европе кассу только русофобией провалились. На мой взгляд, о былом «величии» данной личности стоит забыть.