Долина ответила на заявление эксперта о ее пластике за пять миллионов

Лариса Долина на фестивале «Легенды Ретро FM» сделала заявление по поводу распространившихся в последнее время слухов об ее пластических операциях. В СМИ и социальных сетях называлась даже сумма – пять миллионов рублей.

© РИА Новости

Как пишет Life.ru., народная артистка России спросила у публики, видит ли кто-то следы хирургического вмешательства.

«Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне нужно уже распускать слухи. Вот он и начал. Его Бог накажет, я не буду обращать внимания на это», — объяснила певица.

Речь идет о пластическом хирурге Денисе Агапове. Ранее он сказал, что Долина прибегала к услугам пластиков не один раз, и, если первое вмешательство выло выполнено правильно, то при втором уже были отклонения и ошибки, которые он, якобы, хорошо разглядел.

Напомним, несколько месяцев назад Лариса Долина попала в неприятную ситуацию с мошенниками. Они смогли продать квартиру знаменитости в Москве ниже рыночной стоимости. Сейчас Долина через суд пытается оспорить сделку.