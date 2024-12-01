У семьи Пугачевой могут быть сложности с продажей имущества в России

Алла Борисовна вместе с мужем и детьми переехала жить за границу. Ее дочь Кристина Орбакайте давно жила на две страны – в Америке у нее супруг и дочь, в России – работа и заработок. Правда, в последнее время ее концерты стали отменяться один за другим.

Звездное семейство распродает оставшуюся в России недвижимость. Так, как пишет издание vokrug.tv, Орбакайте выставила на продажу две квартиры в центре Москвы за 200 миллионов рублей. Кроме того, у нее есть еще одна квартира в центре столицы, которую на нее переписала мать.

Известно, что продается дача Примадонны на Истре, но покупатель до сих пор не нашелся. Равно как и на замок в деревне Грязь.

Адвокат Тимур Матвеев в эфире шоу «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ рассказал, что с продажей этого имущества могут быть сложности. С замком уже все непросто, остальная недвижимость может стать неликвидом, если Алла Борисовна получит статус иноагента. Не спасет даже то, что собственность оформлена на ее дочь.

«Могут признать это имущество – имуществом иноагента, которое было выведено именно с целью сокрыть его от государства, скрыть его от возможности конфискации, то в этом случае даже номинальный владелец не помешает государству исполнить требования действующего законодательства», — сказал юрист.

Ранее стало известно, что фанат выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей.