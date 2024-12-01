Жених дочери Охлобыстина сбежал перед свадьбой

Иван Охлобыстин летом говорил, что скоро еще одна его дочь выйдет замуж. Но незадолго до свадьбы жених его дочери Варвары, 31-летний парикмахер Максим Захаров просто исчез. Об этом пишет издание thevoicemag.ru.

Охлобыстин ясно дал понять, что не оставил бы живого места на несостоявшемся зяте. Но Варвара попросила оставить мужчину в покое.

«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — пояснил Охлобыстин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Максим отцу Варвары сразу не понравился. Парень привлек девушку к оборудованию своих парикмахерских салонов, она вкладывалась финансово и помогала делать ремонт.

Ранее сообщалось, что Иван готовится к появлению третьего внука. Его дочь Евдокия рассказала о второй беременности в своих соцсетях. Свою старшую дочь Еву она родила в январе 2023 года. Также у актера есть внучка от наследницы Анфисы.

Сам Охлобыстин является отцом шестерых детей — четырех дочерей и двух сыновей. Их мать, Ксения Охлобыстина, ранее была актрисой.