Российская актриса заявила о встрече с НЛО

Актриса Агата Муцениеце заявила, что видела неопознанный летающий объект (НЛО). Слова артистки передает Пятый канал.

По словам Муцениеце, происшествие случилось во время совместного отдыха с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. Пара отдыха в Греции, когда девушка заметила НЛО. Она подчеркнула, что тогда не пила ни бокала, так как все произошло во время детской дискотеки.

«Слева от меня был горизонт моря. В какой-то момент я повернула голову и увидела такое большое и светящееся пятно. Оно плыло вдоль горизонта, пролетело быстро и исчезло. Паша (экс-супруг артистки Павел Прилучный — прим. «Ленты.ру») тоже видел это, но теперь вряд ли признается», — сообщила актриса.

Ранее стало известно, что Муцениеце призналась в намерении навести страшную порчу. Она также сообщила, что в трудные времена пользовалась помощью магов.