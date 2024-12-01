Лепс растроган подарками, которые делает ему 18-летняя подруга

Григорий Лепс на премьере клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» рассказал, что привык сам делать подарки женщинам. Он всегда любил дарить дорогие презенты. А сейчас юная невеста дарит подарки ему самому.

Аврора из состоятельной семьи, привыкла к дорогим вещам и подарки Григорию Викторовичу дарит недешевые. Лепс считает, что она «делает это очень мило». Певец И признается, что еще никогда в жизни не получал столько подарков, пишет «Комсомольская Правда».

«Еще не было такого количества подарков. Было несколько подарков, которые были в десятку, она это делает довольно мило, довольно аккуратно и довольно дорого. Красивую посуду, красивый хрусталь», - сообщил певец.

Ранее Григорий Лепс заявил в интервью с Борисом Корчевниковым, что пока не знает судьбу его отношений с 18-летней Авророй Кибой.

«Пока я жду. Человек тоже учится, я жду, когда она закончит учиться, а там посмотрим», — поделился исполнитель.

Лепс признался, что не против развивать его роман дальше, однако все зависит от Кибы. 62-летний артист объяснил, что у них очень большая разница в возрасте.