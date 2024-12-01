Народная артистка СССР София Ротару следом за квартирой переписала на сына дом и трехэтажный отель в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Дом находится в поселке городского типа Никита, его певица приобрела еще в 1970-х. После присоединения Крыма к России в 2014 году, уточняет издание, артистка перестала бывать там.

Отель Ротару находится на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Его звезда открыла в 2009 году, общая площадь отеля с землей под ним — 2041,5 кв. м.

Два года назад, добавляет Mash, Ротару пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей. Покупателей не нашлось, и она переписала недвижимость на сына.

19 ноября София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м на Зоологической улице. Сначала жилье продавалось за 70 миллионов рублей, а затем за 65 миллионов рублей. Квартиру не купили, Ротару также переписала ее на сына.

Накануне концертный директор Сергей Лавров усомнился, что московскую квартиру Софии Ротару не покупают из-за ее владелицы.