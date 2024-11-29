60-летняя Маша Распутина раскрыла секрет красоты: «Приседаю на деревьях»

Артистка Маша Распутина раскрыла секрет красоты.

Об этом она рассказала в интервью mk.ru.

60-летняя Маша Распутина заявила, что регулярно занимается спортом на свежем воздухе.

«Я занимаюсь спортом: приседаю по сто раз. У меня на участке растут деревья. Нужно выбрать тоненький ствол, чтобы удобно было обхватить, и на вытянутых руках приседать», — поделилась Распутина.

Она также добавила, что ест только экологически чистые и полезные продукты.

«Я сейчас вообще не питаюсь фактически. Мне некогда. В основном воду пью талую», — заключила артистка.

В сентябре Маша Распутина призналась, что восстанавливается после концертов с помощью клизмы с содой. По мнению артистки, нужно хорошо прочистить кишечник для стабильной работы организма и иммунной системы. Певица призналась, что изучает различные статьи в интернете о заботе здоровья и поддержания красоты. Артистке нравится нетрадиционная медицина.