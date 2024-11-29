Звездный стилист рассказал о потере волос у Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева, несмотря на возраст, все еще выходит в свет с пышными прическами. Однако, когда поклонникам удается снять ее на улице, сразу становится понятно, что густота волос — заслуга искусственных прядей. В беседе с порталом «Страсти» звездный стилист Александр Данилов оценил состояние волос Примадонны и заявил, что она уже практически не снимает накладной шиньон.

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По словам стилиста, Пугачева всегда отличалась «пышной шевелюрой» и с годами от образа не отказалась, хотя волос стало значительно меньше. Он вспомнил, что еще до ее отъезда за границу на светских мероприятиях замечали редеющую прическу артистки.

«Помню, еще до начала СВО корреспондент подснял ее на мероприятии и сказал: «Аллочка, у вас же сейчас отпадет прядь волос!» А она ответила: «Я старею — волосы летят», - рассказал Данилов.

Сейчас, как считает стилист, Алла Борисовна вынуждена постоянно ходить в парике и даже спать. Похвалил он ее только за то, что искусственные пряди по цвету совпадают с родными, и это выглядит нормально. Однако Данилов подчеркнул — нужно лечить свои волосы.

«Пока ей еще есть, на что крепить шиньон. Но все-таки летят не только годы, но и волосы. А просыпаться хочется красивой. Считаю, она встает за час до пробуждения мужа, чтобы быть для него симпатичной. Думаю, что она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит», - поделился мнением стилист.

Ранее Александр Данилов раскритиковал изменения во внешности певицы Глюкозы.