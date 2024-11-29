Якубович отказался сбривать свои усы за 10 млн рублей

Телеведущий Леонид Якубович отказался сбривать свои легендарные усы за 10 млн рублей на видео. Об этом сообщает Mash.

В рамках своеобразного предновогоднего корпоратива ему было предложено изменить свой образ за 10 млн рублей. При этом само мероприятие, которое длится четыре часа, стоит 2,75 миллиона рублей, говорится в публикации. Также предусматривается возможность продлить корпоратив за дополнительную плату.

При этом райдер у Якубовича довольно скромный для звезды такого уровня, отметил Telegram-канал.

«Если нужно лететь — бизнес-класс с VIP-залами в аэропорту. Плюс авто минимум Mercedes S-класс/Audi A8/BMW 7, отель пять звезд с питанием, сырные и мясные тарелочки в гримерке», — говорится в публикации.

Ранее Якубович высмеял новость о его проблемах со здоровьем. Telegram-канал Mash сообщал, что телеведущий обратился к медикам с жалобой на боль в спине сразу после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Он якобы потянул мышцы. В публикации также утверждается, что несколько недель назад у знаменитости диагностировали осложнения на фоне диабета: нарушение работы почек, снижение чувствительности пальцев и ухудшение зрения.