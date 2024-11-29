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Леонид Якубович отказался сбривать свои усы за 10 млн рублей

Телеведущий Леонид Якубович отказался сбривать свои легендарные усы за 10 млн рублей на видео. Об этом сообщает Mash.

Якубович отказался сбривать свои усы за 10 млн рублей
© РИА Новости

В рамках своеобразного предновогоднего корпоратива ему было предложено изменить свой образ за 10 млн рублей. При этом само мероприятие, которое длится четыре часа, стоит 2,75 миллиона рублей, говорится в публикации. Также предусматривается возможность продлить корпоратив за дополнительную плату.

При этом райдер у Якубовича довольно скромный для звезды такого уровня, отметил Telegram-канал.

«Если нужно лететь — бизнес-класс с VIP-залами в аэропорту. Плюс авто минимум Mercedes S-класс/Audi A8/BMW 7, отель пять звезд с питанием, сырные и мясные тарелочки в гримерке», — говорится в публикации.

Ранее Якубович высмеял новость о его проблемах со здоровьем. Telegram-канал Mash сообщал, что телеведущий обратился к медикам с жалобой на боль в спине сразу после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Он якобы потянул мышцы. В публикации также утверждается, что несколько недель назад у знаменитости диагностировали осложнения на фоне диабета: нарушение работы почек, снижение чувствительности пальцев и ухудшение зрения.

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