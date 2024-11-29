Выйдет альбом с песнями Чета Бейкера в исполнении современных музыкантов

Лейбл Decca Records анонсировал пластинку Chet Baker Re:Imagined. В ней артисты разных жанров переосмыслят треки влиятельного джазового трубача и певца Чета Бейкера. Релиз посвящен 70-летию дебютного вокального альбома исполнителя Chet Baker Sings.

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В лонгплей войдут 15 композиций от Мэтта Малтиза, Puma Blue, Dodie, mxmtoon, Матильды Манн, Джоэла Калпеппера и других музыкантов, работающих в жанрах R&B, поп, соул и джаз. Выход студийника намечен на 11 апреля 2025-го.

Ранее ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выступила с кавером на трек Бейкера Let’s Get Lost (1955).