Джон Батист исполнит национальный гимн на Super Bowl 2025

Американский музыкант и композитор Джон Батист выступит с национальным гимном перед стартом матча за Суперкубок. Компанию на сцене ему составят Trombone Shorty, Лорен Дейгл и Ледиси. Мероприятие пройдет 9 февраля 2025 года в Новом Орлеане.

© go.zvuk.com

Сет Дудовски, руководитель музыкального отдела НФЛ, сказал, что работать с таким составом артистов — это «большая честь».

«Super Bowl — это редкий момент, объединяющий болельщиков по всему миру, и в этом году исполнители привнесут энергию, душу и яркие звуки своего штата (Луизиана — прим. ред.) на мировую сцену, поскольку мы начинаем Super Bowl с незабываемого праздника», — цитирует слова Дудовски издание Billboard.

Ранее стало известно, что хедлайнером шоу на Super Bowl 2025 станет рэпер Кендрик Ламар. Он выступит в перерыве матча.