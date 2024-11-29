42-летняя вдова Владимира Левкина опубликовала архивные кадры с певцом. Марина Ичетовкина трогательно обратилась к умершему мужу в соцсети.

17 ноября ушел из жизни Владимир Левкин. Его вдова тяжело переживает трагедию и ежедневно вспоминает совместные моменты. Сначала она опубликовала снимок из семейного путешествия. На нем супруги стоят на морском побережье.

«Между небом и землей. Я прошу всех вспоминать о тебе только хорошее», — подписала кадр вдова.

Затем певица опубликовала ролик с совместным выступлением в 2023 году. Тогда Левкин исполнил для нее романтическую композицию «Серенада любви».

«Наш самый необычный концерт, когда из наших песен мы поставили спектакль на двоих. Как же мы были счастливы», — высказалась знаменитость.

К слову, россияне поддержали вдову и заявили, что переживают утрату вместе с ней.

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«Ну, почему так должно было случиться!? Марусенька, хоть я и далеко от тебя, но плачу и переживаю боль утраты вместе с тобой. Держись, дорогая, у тебя растет дочь, копия Володи», — написали фолловеры.

Ранее вдова Владимира Левкина оправдалась за укладку и улыбку на похоронах мужа. Подробности читайте в этой новости.