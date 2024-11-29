Харламов высмеял Мартиросяна после пересадки волос

Гарик Харламов высмеял 50-летнего Гарика Мартиросяна после пересадки волос. Об этом стало известно на съемках юмористического шоу.

© Passion.ru

В новом выпуске Comedy Club появятся юмористы, которые ранее выступали на сцене шоу: Александр Ревва, Гарик Мартиросян, Таш и многие другие. Гарик стал главной звездой вечера, обратив на себя внимание сменой имиджа. Шоумен пришел на съемки с новой прической. Увидев его густые волосы, многие посчитали, что у него была операция по пересадке луковиц. От подобного комментария не удержался и Харламов, который в своей манере высмеял коллегу.

«Как я сюда добрался? Как твои волосы, с пересадками», — высказался юморист.

Отметим, что проблемы с волосами Мартиросяна не раз становились предметом обсуждения. Когда Гарик побрился налысо, то все заговорили про его тяжелую болезнь. Однако сам шоумен предпочитает отшучиваться, когда речь заходит про него.

Ранее Гарик Харламов заявил, что Катерина Ковальчук заставила его похудеть на 10 кг. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Отар Кушанашвили высмеял изменившуюся внешность Глюкозы.