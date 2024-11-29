Ви из BTS совместно с Пак Хе Шином выпустил сингл Winter Ahead и клип на него

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Ви представил новую песню Winter Ahead, созданную в коллаборации с певцом Пак Хе Шином.

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На поп-джазовую композицию также вышло музыкальное видео.

«Впереди зима. Даже если будет холодно и сыро, здесь, бок о бок, нам всегда тепло», — поет Ви в новой песне Winter Ahead.

В клипе, длящемся более шести минут, можно увидеть певца в роли скульптора, чье творение оживает и превращается в прекрасную девушку.

Напоминаем, что сейчас BTS приостановили групповую музыкальную деятельность, так как пять из семи участников коллектива проходят обязательную военную службу, в том числе и Ви.

Ранее Джин из BTS представил дебютный сольный мини-альбом Happy.