Певец Григорий Лепс отругал зрителя на своем концерте в Набережных Челнах. Артисту не понравилось, что зритель снимал на видео его выступление. Об этом сообщает портал «Челнинские известия».

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» приехал в город с концертом, который состоялся 28 ноября в Ледовом дворце. Он заметил, что один из зрителей ведет непрерывную съемку, пока артист исполнял старые и новые треки.

Лепс любит общаться с залом, иногда позволяя себе шутки и колкости в адрес присутствующих. Он иронизировал, что ни он, ни зрители петь не умеют, но если выпить 300 грамм, то «голос прорезается».

Григорий Лепс резко высказался о скандале с фанаткой и телефоном

Также на мероприятии случился небольшой скандал. Григорий заметил на первом ряду мужчину, который снимал на телефон выступление. Он отчитал его и попросил хотя бы на немного отложить гаджет, сказав «мог бы и похлопать».

«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть?» – в шутку поинтересовался звезда.

Источник отмечает, что концерт шел больше двух часов, после которых певец еще полчаса пел на бис.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс на концерте в Казани разочаровал застрявших в очереди зрителей. За пять минут до начала выступления у входа были еще сотни людей, но исполнитель вышел на сцену и начал петь.