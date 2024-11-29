Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

Недавно несколько звезд высказались негативно в адрес режиссера Константина Богомолова. Их позицию поддержал журналист Михаил Шахназаров — он уверен, что муж Ксении Собчак первым поддержит вернувшихся в Россию звезд-иноагентов.

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Свое мнение о Богомолове Шахназаров высказал в программе «Полный Абзац». Он уверен: режиссер лишь притворяется патриотом.

«Именно Богомолов потом будет отмывать Чулпан Хаматову, Анатолия Белого* (признан иноагентом на территории РФ) и других. И скажет, что они святые люди. Такова его работа», — сказал он.

Худруку Театра на Малой Бронной приписывают связи с влиятельными людьми. Именно благодаря им режиссер занимает высокие посты и продвигает свое искусство, отметил Шахназаров.

Ранее актриса Валентина Талызина назвала Константина Богомолова «похотливым режиссером». Она призналась, что возмущена деятельностью мужа Ксении Собчак.

Недавно еще один актер – Дмитрий Певцов тоже раскритиковал Константина Богомолова. Он считает, что у этого режиссера есть три главных творческих принципа – «богохульство, эпатаж и мерзость».

*(признан иноагентом на территории РФ)