Самоназванный сын Киркорова рассказал, как спас Пугачеву от пожара

Певец Александр Матвеев, заявивший, что является внебрачным сыном Бедроса Киркорова, рассказал, как спас Аллу Пугачеву из пожара в 2018 году. Историей произошедшего он поделился в интервью News.ru.

По словам Матвеева, инцидент произошел на премьере фильма «Лед» в московском кинотеатре «Октябрь». Он добавил, что Пугачева пришла туда, поскольку в картине звучала одна из ее песен в исполнении актрисы Марии Ароновой.

«И как раз в моменте, когда на экране шла эта песня, в зале сработала пожарная сигнализация. Зрители начали спешно покидать зал. А я сидел рядом, сказал: "Алла Борисовна, идите за мной, я вас выведу"», — добавил певец.

Матвеев указал, что Пугачеву на кинопремьере сопровождал известный дизайнер и он вместе с ним вывели певицу из зала сквозь толпу, проводив до машины. Он отметил, что спутник звезды прикрывал ее сзади, а он шел спереди.

«Пришлось практически расталкивать других людей, потому что началась паника и могла возникнуть давка», — заключил певец, подчеркнув, что Пугачева не пострадала.

Напомним, что после начала СВО певица вместе с мужем и детьми уехали из России в Израиль. Сейчас они активно путешествуют по миру, однако основным местом их проживания остается Израиль, поскольку именно там их дети посещают частную гимназию.