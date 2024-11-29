Раскрыт гонорар Димы Билана за новогодние концерты

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Димы Билана за одно частное выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

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Как рассказал медиаменеджер, в настоящий момент исполнитель хита «На берегу неба» готов выступить на закрытом мероприятии за 3 млн рублей, однако этот гонорар вырастет в преддверии Нового года.

«Гонорар Димы Билана составляет 3 млн рублей за один концерт. Смотрите, как правило, каждый артист в преддверии Нового года увеличивает свои расценки раза в два или три. Это 100%. Поэтому я могу сказать, что в преддверии новогодних праздников Дима может прибавить от 1 до 2,5 млн рублей к своему гонорару точно», — поделился продюсер.

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