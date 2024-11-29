Актер Леонардо Ди Каприо поддержал идею Аль Пачино о ненависти к браку. Об этом сообщает Radar Online.

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По словам инсайдера, Леонардо Ди Каприо ориентируется во взглядах на жизнь на Аль Пачино и Джека Николсона.

«Это чушь. Никто не может заставить Лео пойти к алтарю. Лео любит Джека и Эла, и они оба очень громко говорили о том, как ненавидят идею брака. Он не боится мысли о том, что может стать дряблым и одиноким после многих лет распутства. У него извращенное чувство юмора, и он считает их подход к женщинам забавным», — заявил инсайдер издания.

Накануне блог со слухами о жизни звезд DeuxMoi опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост с утверждением, что актер и супермодель сделали решительный шаг в отношениях и теперь помолвлены. Сами Ди Каприо и Черетти никак не комментировали новость и не подтверждали информацию. Читатели Daily Mail принялись обсуждать привычку актера расставаться с девушками после их 26-летия. По словам интернет-пользователей, помолвка могла не состояться из-за этого факта.