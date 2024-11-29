Дуэт Disclosure и рэпер Pa Salieu выпустили песню King Steps

Электронный дуэт, состоящий из братьев Лоуренс, и рэпер Pa Salieu представили совместный сингл под названием King Steps. Новая композиция выполнена в стиле британского гэриджа.

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Pa Salieu поделился своими эмоциями от необычного сотрудничества.

«Я африканский инопланетянин, и я знаю, что гэридж — это не тот жанр, которого люди могут ожидать от меня, но это то, что означает быть инопланетянином, переезжать с планеты на планету, от звука к звуку», — слова музыканта цитирует издание NME.

Ранее в этом месяце Pa Salieu выпустил микстейп Afrikan Alien, ставший его первым полноформатным релизом с 2020 года. Последний же альбом дуэта Disclosure «Alchemy» вышел еще в 2023-м.