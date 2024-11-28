P. Diddy вновь отказали в выходе из тюрьмы под залог

Американскому рэперу и продюсеру P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) в третий раз отказали в освобождении под залог. Об этом пишет издание People.

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Судья Арун Субраманян отклонил ходатайство Комбса об освобождении под залог в размере 50 млн долларов (5,4 млрд рублей) из тюрьмы в Бруклине, где исполнитель находится уже более двух месяцев.

Уточняется, что сторона обвинения представила четкие и убедительные доказательства того, что ни одни условия содержания музыканта или их комбинации не смогут обеспечить должную безопасность окружающим людям.

Таким образом, P. Diddy останется в заключении до суда по обвинению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете, который состоится 5 мая 2025 года.

Напомним, 17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее члены команды P. Diddy обвинили его в побоях.