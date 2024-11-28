Раскрыты гонорары Макаревича* за концерты в России

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько получал основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) за концерт в России до своего отъезда. Его цитирует aif.ru.

По словам медиаменеджера, музыкант «зарабатывал на российских зрителях».

«У него гонорар за один концерт составлял от 6 до 8 миллионов рублей. Он имел какие-то накопления (когда уехал из РФ), но деньгам свойственно кончаться», — сказал продюсер, предположив, что Макаревич может втайне пытаться «что-то вывозить» из страны или просить кого-то продавать то, что у него осталось, и затем перечислять ему деньги за рубеж.

Ранее Андрей Макаревич ответил на вопрос о том, скучает ли он по России. Артист отметил, что в Израиле «природа чудесная, но совершенно другая».