«Давно пора отобрать»: народ разнес Макаревича* за 70 объектов недвижимости
У лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в России, рассказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Могут ли их отобрать у артиста, как отреагировали в Сети?
Что известно о недвижимости Макаревича в России
По словам главы ФПБК, его организация отдельно занималась вопросом наличия недвижимости у Макаревича в РФ.
«У Макаревича, мы смотрели, в России очень много недвижимости, по-моему, 70 объектов. И, соответственно, как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в странах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, нашего президента и вообще все, что связано с СВО?» — сказал Бородин.
По мнению эксперта, в России нужно принять закон о зачислении доходов иноагентов на специальный счет.
Причем, по его мнению, детей иноагентов должна постигнуть участь их родителей. Исключение можно сделать для тех, кто «будет отдавать долг Родине». Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО.
«Вот тогда можно будет говорить, что ребенок здесь ни при чем, это позиция отца, а сын к ней никакого отношения не имеет. А тут как получается? Те, кто убежал, живут неплохо, на широкую ногу, ни в чем себе не отказывают. Здесь нужно подходить, мне кажется, жестче, нужна неотвратимость наказания», — заявил глава ФПБК.
Пользователи Сети согласились с позицией Бородина и призвал конфисковать все активы Макаревича в РФ.
«Когда это закончится с этими Макаревичами? Живет за границей, объекты в России то у сынков, то у мам с папами, зарабатывают, жируют за счет жизни наших ребят. Все немедленно конфисковать в государственную собственность»; «Нужно не замораживать имущество у иноагентов, а конфисковывать навсегда. А вырученные деньги срочно отправлять на фронт»; «Давно пора все отобрать и в доход государства. Им деньги идут из России, а они там нас полоскают», — высказались россияне.
Что Макаревич делал со своей недвижимостью после отъезда из России
В 2023 году стало известно, что Макаревич переписал всю российскую недвижимость на членов семьи.
Сообщалось, что в конце сентября он заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте переходит сыну — актеру Ивану Макаревичу. Теперь наследнику принадлежат две трети объекта, еще одна доля записана на его мать Аллу Макаревич.
Эта квартира располагается на 12-м этаже исторического дома работников ВЦСПС 1940 года постройки. Ее площадь — 56,5 кв. м. Стоимость недвижимости оценивается в 27 млн рублей.
У лидера «Машины времени» в собственности также был двухэтажный дом площадью 400 квадратных метров, расположенный на участке в 20 соток в коттеджном поселке Павлово на Новой Риге. Экскурсию по этому дому артист проводил в ходе интервью Ксении Собчак. По словам музыканта, до переезда в эти владения он жил на Рублевке, однако из-за того что она постоянно перекрыта, решил приобрести новое жилье.
Дом в Павлово Андрей Макаревич называл кладовкой антикварного магазина, поскольку его стены и полки заполнены картинами, музыкальными инструментами и предметами ручной работы. Там же у музыканта в одной из комнат была оборудована собственная студия.
По информации СМИ, в феврале 2023-го Андрей Макаревич переписал особняк на сестру Наталью Макаревич. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей.
Раскритиковавший Россию и СВО музыкант переехал жить в Израиль. Свой отъезд он объяснял тем, что хочет быть рядом с супругой израильтянкой Эйнат Кляйн во время и после рождения сына.
В интервью Собчак музыкант рассказывал, что расположился с семьей в курортном городе Нетания на берегу Средиземного моря. По словам Макаревича, они с женой и сыном живут в однокомнатной квартире.