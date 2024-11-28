«Давно пора отобрать»: народ разнес Макаревича* за 70 объектов недвижимости

У лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в России, рассказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Могут ли их отобрать у артиста, как отреагировали в Сети?

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Что известно о недвижимости Макаревича в России

По словам главы ФПБК, его организация отдельно занималась вопросом наличия недвижимости у Макаревича в РФ.

«У Макаревича, мы смотрели, в России очень много недвижимости, по-моему, 70 объектов. И, соответственно, как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в странах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, нашего президента и вообще все, что связано с СВО?» — сказал Бородин.

По мнению эксперта, в России нужно принять закон о зачислении доходов иноагентов на специальный счет.

«Я считаю, что в России у иноагентов все должно быть парализовано», — отметил Бородин.

Причем, по его мнению, детей иноагентов должна постигнуть участь их родителей. Исключение можно сделать для тех, кто «будет отдавать долг Родине». Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО.

«Вот тогда можно будет говорить, что ребенок здесь ни при чем, это позиция отца, а сын к ней никакого отношения не имеет. А тут как получается? Те, кто убежал, живут неплохо, на широкую ногу, ни в чем себе не отказывают. Здесь нужно подходить, мне кажется, жестче, нужна неотвратимость наказания», — заявил глава ФПБК.

Пользователи Сети согласились с позицией Бородина и призвал конфисковать все активы Макаревича в РФ.

«Когда это закончится с этими Макаревичами? Живет за границей, объекты в России то у сынков, то у мам с папами, зарабатывают, жируют за счет жизни наших ребят. Все немедленно конфисковать в государственную собственность»; «Нужно не замораживать имущество у иноагентов, а конфисковывать навсегда. А вырученные деньги срочно отправлять на фронт»; «Давно пора все отобрать и в доход государства. Им деньги идут из России, а они там нас полоскают», — высказались россияне.

Что Макаревич делал со своей недвижимостью после отъезда из России

В 2023 году стало известно, что Макаревич переписал всю российскую недвижимость на членов семьи.

Сообщалось, что в конце сентября он заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте переходит сыну — актеру Ивану Макаревичу. Теперь наследнику принадлежат две трети объекта, еще одна доля записана на его мать Аллу Макаревич.

Эта квартира располагается на 12-м этаже исторического дома работников ВЦСПС 1940 года постройки. Ее площадь — 56,5 кв. м. Стоимость недвижимости оценивается в 27 млн рублей.

У лидера «Машины времени» в собственности также был двухэтажный дом площадью 400 квадратных метров, расположенный на участке в 20 соток в коттеджном поселке Павлово на Новой Риге. Экскурсию по этому дому артист проводил в ходе интервью Ксении Собчак. По словам музыканта, до переезда в эти владения он жил на Рублевке, однако из-за того что она постоянно перекрыта, решил приобрести новое жилье.

Дом в Павлово Андрей Макаревич называл кладовкой антикварного магазина, поскольку его стены и полки заполнены картинами, музыкальными инструментами и предметами ручной работы. Там же у музыканта в одной из комнат была оборудована собственная студия.

По информации СМИ, в феврале 2023-го Андрей Макаревич переписал особняк на сестру Наталью Макаревич. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей.

Раскритиковавший Россию и СВО музыкант переехал жить в Израиль. Свой отъезд он объяснял тем, что хочет быть рядом с супругой израильтянкой Эйнат Кляйн во время и после рождения сына.

В интервью Собчак музыкант рассказывал, что расположился с семьей в курортном городе Нетания на берегу Средиземного моря. По словам Макаревича, они с женой и сыном живут в однокомнатной квартире.