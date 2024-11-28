Обострение болезни, отказ от корпоративов, Пугачева: как живет Андрей Губин

Певец и композитор Андрей Губин, который был популярен в 90-х и начале нулевых, пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья и отложил свое возвращение на сцену. Что известно об артисте сейчас и как он живет?

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Чем известен Губин

Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе. В 1981 году переехал с родителями в Москву. С 12 лет начал писать стихи. В 1989 году выпустил музыкальный диск «Я — бомж» с песнями под гитару. С начала этого же года работал журналистом в молодежной программе «До 16 и старше». В 1990 году участвовал в передаче «Споемте, друзья» с песней «Аве Мария».

Поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на вокальное отделение, но после первого курса его исключили за нарушение посещаемости.

В 1998 году вышел второй студийный альбом «Только ты». Тогда же Губин начал сольно выступать в России, Казахстане, на Украине и в Белоруссии. В начале 2000-х выпустил диск «Лучшее» и студийный альбом «Всегда с тобой».

В 2004 году выступал на «Фабрике звезд» вместе с Тимати, Антоном Зацепиным и Настей Кочетковой. Тогда же у Губина произошел конфликт с Игорем Николаевым. Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин», за что Губин собирался подать в суд на композитора.

В 2005 году Губин начал заниматься продюсированием исполнителей.

Почему Губин ушел со сцены, чем он болеет

В 2010-х годах Губин ушел со сцены в связи с проблемами со здоровьем. Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» — болезнь нервной системы, из-за которой появляются лицевые боли. В 2021 году Губин дал интервью, в котором заявил, что «постепенно умирает».

«Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю», — говорил артист.

В мае этого года Губин объявил, что завершил карьеру артиста. Певец рассказал, что пытался лечиться в клиниках неврологического и психиатрического профиля, но, по его словам, особых результатов это не принесло.

Однако уже в августе Губин сообщил, что готов вернуться на сцену с сотней новых песен. Артист рассказал, что их хватит на десять альбомов.

«Песни есть, сразу же, как только здоровье позволит, начну выпускать одну за одной. Я уверен, что я вернусь на сцену», — сказал он.

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предрек Губину аншлаги, если артист вернется на сцену. По его мнению, в случае возобновления концертной деятельности исполнитель попадет в топовую «обойму» звезд двухтысячных.

Однако 28 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что состояние здоровья Губина резко ухудшилось. По его информации, певец пожаловался на постоянные боли в лице и теле, из-за чего решил отложить возвращение на сцену. Также исполнитель рассказал, что отказался от множества предложений выступить на корпоративе за крупную сумму.

«Несмотря на это, ему до сих пор звонят и уговаривают приехать на праздник, поздравить заказчиков с Новым годом и спеть свои хиты», — говорится в сообщении Mash. «Знаете, у меня такая болезнь, болеешь-болеешь, а потом проснулся утром и легче. Кажется, опять вернулся к нормальной жизни, музыка, спорт, тренировки, а потом снова боль. Так что не спрогнозируешь. Но я жду и верю, когда появится возможность. Стараюсь делать телодвижения, ведь под лежачий камень вода не течет», — говорил ранее Губин.

Губин также допускал, что может передать некоему молодому артисту свои новые композиции.

Что известно о личной жизни Губина

Губин ни разу не был официально женат, детей у него тоже нет. Максим Кваснюк выдавал себя за внебрачного сына артиста в 2017 году, но тест ДНК это опроверг.

В мае артист признался, что у него есть возлюбленная, не приведя никаких подробностей. Однако в 2023 году он заявлял, что не может часто встречаться с девушками из-за своей болезни.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — говорил певец.

Несмотря на это, Губин отмечал, что иногда выходит из дома «в сторону женского пола», так как находится в активном поиске.

Также певец объяснял, почему он боится заводить детей. По словам артиста, он любит детей, но при этом сам ощущает себя ребенком, о котором надо заботиться.

«Я хочу детей, но не знаю, что за дети будут у меня после всех этих болячек — наверное, мутанты какие-то... Если они вообще будут. Это ужасная мысль, так что я пока не загадываю наперед», — отмечал исполнитель.

Что Губин говорил о Пугачевой

Недавно Губин заступился за певицу Аллу Пугачеву после того, как артисты российского шоу-бизнеса обвинили ее в том, что она «перекрыла им кислород». С подобными заявлениями выступили Наталья Гулькина, Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Стар. Губин подчеркнул, что причины творческих неудач артистам нужно искать прежде всего в себе.

«Во-первых, это люди, которые сами не сильно талантливые. Что-то не получалось, потом говорили так про нее. Во-вторых, может, у них не было хороших композиций, поддержки, продюсирования. Почему бы не сделать себе промоушен потом за счет ее имени? Третье — не всегда была у нее возможность поддержать всех подряд», — пояснил певец.

Также он заявил, что обвинения Пугачевой можно считать обратной стороной популярности. Зачастую они объясняются завистью, заключил Губин.