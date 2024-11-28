Друг Градского рассказал, о чем музыкант просил помнить после его смерти

Композитор Александр Градский просил, чтобы после смерти его помнили прежде всего как музыканта, рассказал в беседе с KP.RU друг композитора журналист Евгений Додолев. По его словам, Градский считал себя в первую очередь музыкантом, а уже потом наставником из шоу «Голос» и рок-скандалистом.

Саша настойчиво просил меня после его кончины напоминать коллегам, что он был прежде всего музыкантом, а потом уже рок-скандалистом, мужем да отцом, ТВ-персоной, — поделился Додолев.

Журналист отметил, что в карьере композитора было много значимых моментов, например работа над саундтреком к фильму «Романс о влюбленных». Именно он принес Градскому всесоюзную славу.

Кроме того, в 1974 году авторитетное издание Music Week присудило музыканту звание Star of the Year, добавил Додолев. Однако, несмотря на свой успех, композитор не понимал, за что он его получил, подчеркнул его друг.

Ранее композитор Юрий Лоза заявил, что Александр Градский, как свойственно талантливым и самодостаточным людям, был сложным человеком. По его словам, народный артист был требователен ко всему. Однако, как заметил Лоза, Градскому быть таковым позволяли образование и практика. Композитор также добавил, что Градский скончался слишком рано. По его мнению, музыкант «мог бы жить и жить еще».