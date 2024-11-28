Полиция разыскивает 28-летнего рэпера Lil Xan, пнувшего ногой в лицо зрителя на концерте. Об этом пишут The Mirror и TMZ. Видео инцидента попало в Сеть.

ЧП произошло в одном из ночных клубов Бостона на прошлой неделе. Точная причина, спровоцировавшая артиста, официально не названа, но известно, что протерпевший показал исполнителю неприличный жест.

Lil Xan, настоящее имя которого Николас Диего Леанос, сначала ударил зрителя микрофоном, а затем пнул ногой в лицо.

Как рассказал источник, прежде чем служба безопасности клуба успела задержать рэпера, тот скрылся с места происшествия. При этом утверждается, что убегая, артист напал еще на двух человек.

Lil Xan - рэпер из Калифорнии, чья популярность резко пошла в гору после выхода его первого студийного альбома Total Xanarchy. Хит артиста Betrayed попал в Billboard's Hot 100, поднявшись на 64-е место. В сентябре Lil Xan выпустил свой новый альбом - Diego.