Майами ответил на слухи о романе с Бузовой

Российский блогер и певец Олег Майами ответил на слухи о романе с исполнительницей Ольгой Бузовой. Его комментарий приводит Пятый канал.

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Отмечается, что несколько лет назад артисты уже встречались, однако их отношения продлились недолго.

«Я очень внимательно наблюдала всегда за его карьерой и за его жизнью. И в этот раз инициативу проявил мужчина. Я люблю, когда мужчины берут все в свои руки», — сказала Бузова.

Певица призналась, что многие исполнители предлагали ей спеть дуэтом, однако она отказала большинству из них. Тем не менее Майами добился расположения Бузовой, в результате их совместная композиция получилась «горячей».

Однако блогер разрушил мечты фанатов: он признался, что их романтическая история с Бузовой давно в прошлом, сейчас их связывают дружеские отношения. При этом Майами уверен, что певица создаст семью и станет прекрасной мамой.

«Я абсолютно не готов к семье и не представляю себя семейным человеком. Выбрал людей. Я как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для людей», — подчеркнул исполнитель.

Ранее Бузова заявила, что влюблена в Майами, а эмоции, которые она проявляла к своему коллеге, вовсе не были наигранными. По словам артистки, происходящее между ними на съемках совместного клипа было «по-настоящему».

В ноябре Бузова поделилась планами на 2025 год. По словам артистки, в следующем году она хотела бы родить ребенка.