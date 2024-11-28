Жена бойфренда Бритни Спирс заявилась в особняк певицы, чтобы вернуть мужа

Бритни Спирс нашла себе бойфренда более непостоянного, чем она сама. Оказывается, Пол Солис, тот самый бывший уголовник-домработник и по совместительству парень поп-дивы, никак не может развестись с женой, постоянно меняя свое решение. Как и с самой Бритни, мужчина то сходится, то расходится с супругой, затягивая бракоразводный процесс. Неудивительно, что терпение заканчивается — причем у всех разом.

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In Touch Weekly пишет, что на днях Николь Мансилла, жена Солиса, заявилась в особняк Бритни вместе с представителем правоохранительных органов, чтобы отыскать мужа. Что именно хотела от Пола Николь — вернуть в семью или вручить документы о начале расторжения брака — не уточняется. В любом случае найти Солиса ей не удалось: охранник сообщил, что в момент визита женщины Пола не было дома, да и вообще он якобы не проживает по данному адресу.

При этом мать Николь настаивает, чтобы Пол забрал троих детей (всего у супругов четверо наследников) воспитывать их вместе с Бритни. Сейчас Мансилла пытается вернуть их назад, при этом принуждая Солиса к разводу и выплате алиментов. Она также настаивает на том, что Пол Солис «отрекся» от своей семьи из-за того, что влюбился в певицу.