Звезда «Неудержимых» сообщил о победе над раком спустя 9 лет борьбы

Актер Дольф Лундгрен сообщил, что победил рак. Звезда «Неудержимых» проходил лечение на протяжении девяти лет.

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Хорошие новости Дольф рассказал в личном блоге. Он вышел на связь с поклонниками и отметил, что находится в Калифорнийском университете. По словам актера, в его организме больше нет злокачественных образований, и он считает, что болезнь не вернется.

«Я свободен от рака и готов к светлому будущему», - заявил Лундгрен.

Как оказалось, если бы операция прошла неудачно, знаменитость мог бы умереть уже в скором времени. Врачи предупреждали, что ему оставалось жить два-три года.

Диагноз Дольфу поставили в 2015 году, и практически сразу он начал проходить лечение, благодаря которому наступила ремиссия. Но в 2020 году болезнь вернулась с новой силой. Состояние актера стремительно ухудшалось. К раку легких добавились проблемы с печенью.

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