Российский исполнитель SHAMAN впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Артист стал участником круглого стола на тему «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения», который проходит 28 ноября в Доме Союзов в Москве. Участие в нем также принимает Олег Газманов, передает с мероприятия корреспондент NEWS.ru.

На кадрах можно увидеть, что SHAMAN пытается быть веселым. Он приветствует своих старших коллег и что-то обсуждает с ними до начала круглого стола. Для выхода певец выбрал классический костюм черного цвета с галстуком и белую рубашку.

Антон Коробков-Землянский скоропостижно скончался в возрасте 40 лет в ночь на 10 ноября. Ему внезапно стало плохо, он начал задыхаться. Прибывшие на вызов врачи не смогли спасти его. Возможной причиной смерти Коробкова-Землянского стало отравление неустановленным веществом. Его похоронили рядом с военным корреспондентом Владленом Татарским, погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге, на Троекуровском кладбище в Москве.

Сам исполнитель хита «Я русский» отреагировал на смерть своего пресс-секретаря в Telegram-канале, пожелав ему «царствия небесного». SHAMAN назвал умершего своим другом и прикрепил к посту его недавний снимок.