Последнее желание Светличной было исполнено

Звезда советского кинематографа и исполнительница культовой женской роли «Бриллиантовой руки» перед своим уходом просила достойно провести её в последний путь. Светлана Светличная настаивала именно на похоронах, а не на кремации. Внучка артистки поделилась её последней волей:

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«Она хотела, чтобы её похоронили, а не кремировали. Мы обязательно исполним её желание».

Также наследница добавила, что больше актриса «ни о чём не просила».

Последние дни Светланы Светличной проходили в хосписе: артистка была прикована к больничной койке, а её жизнь поддерживали посредством внутривенного кормления, постоянного наблюдения врачей и ухода сиделки. Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне рака ротоглодки и опухоли мозга. Кроме того, звезда не могла полностью восстановиться после недавно перенесённого инфаркта, страдала от болезней лёгких и почек. Уже летом этого года врачи признали её неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус.

Светлана Светличная была похоронена на Троекуровском кладбище на «аллее актёров». Она упокоилась рядом с Сергеем Юрским, Борисом Невзоровым, Инной Макаровой, Анастасией Заворотнюк и Валентином Гафтом. Друзья артистки поделились её мыслями о покое рядом с младшим сыном Олегом и мужем Владимиром Ивашовым на Ваганьковском кладбище. Однако семья Светличной приняла решение о похоронах на Троекуровском кладбище, «как и положено знаменитой актрисе, которую знал весь Советский Союз».