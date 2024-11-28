Галкин* вывел похудевшую Пугачеву на прогулку

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) после завершения гастролей в США вернулся на Кипр, где проживает его 75-летняя жена Алла Пугачева с детьми.

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Звездную пару заметили на прогулке на набережной Молос в Лимассоле. Галкин* и Пугачева нежно держались за руки.

Внук Пугачевой стал зарабатывать на перепеве российских хитов

Фотографию, на которой запечатлены супруги, опубликовал Telegram-канал «Жаба и гадюка». На кадре видно, что Галкин* выбрал для выхода на улицу коричневый кардиган и свободные брюки такого же оттенка. Алла Борисовна предпочла белый спортивный костюм оверсайз, который подчеркнул ее худобу. Исполнительница хита «Мадам Брошкина» спрятала руки в карманы брюк и слегка сгорбилась во время ходьбы. Она также надела белую кепку и убрала под нее волосы.

Ранее Максим Галкин* опубликовал в своем блоге фотографию из салона самолета и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи отметили, что 48-летний муж Пугачевой так стремится выглядеть моложе, что переборщил с фильтрами и стал похож на певца Прохора Шаляпина.

*Признан иностранным агентом на территории России