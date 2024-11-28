Бывшая участница SEREBRO раскрыла детали контракта с Фадеевым

Бывшая участница SEREBRO Мария Лизоркина раскрыла детали контракта с Фадеевым. Об этом сообщает StarHit.

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Мария Лизоркина была в составе группы SEREBRO вместе с Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной — они вместе выступали с песней Song № 1 на Евровидении. Спустя несколько лет после конкурса, Лизоркина покинула коллектив. По словам певицы, ей удалось сделать это без проблем.

«На момент моего ухода контракт был весьма условным. К тому же я заблаговременно предупредила о своем решении, мы все это обсудили, и у продюсерского центра было достаточно времени, чтобы найти мне замену. Я не поддерживаю отношения с Олей, с Леной изредка общаюсь», — рассказала она.

Также Лизоркина оценила шансы у нового состава группы. По ее мнению, у коллектива есть все возможности обрести былую популярность.

«Я думаю, что Максим — один из самых выдающихся продюсеров нашей страны. И если он взялся за возрождение группы, то этот перезапуск, вполне вероятно, может стать успешным», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO.