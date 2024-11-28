Собчак «воссоединилась» с бывшим мужем ради сына

Журналистка Ксения Собчак воссоединилась с бывшим супругом актером и режиссером Максимом Виторганом на дне рождения их общего сына Платона.

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Мальчику исполнилось восемь лет. Фотографии с семейного праздника Собчак опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Платону уже восемь, а ведь только вчера бережно несла домой маленький кулечек. Главное, что я поняла за восемь лет материнства, — только самые хорошие отношения с папой. Всегда хвалить его и восхищаться им — папа важная часть жизни ребенка, даже если он не всегда рядом, — написала Собчак.

Также Собчак считает необходимым давать ребенку свободу, но четко обозначать границы дозволенного, и возможность изучать иностранные языки. Кроме того, телеведущая уверена, что ребенку нужно ежедневно говорить о своей любви и показывать, как он ценен.

Собчак и Виторган поженились в 2013 году, в ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Спустя два года супруги развелись, а в 2019 году журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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Ранее Собчак заявила, что перестала реагировать на постоянные слухи в Сети об изменах со стороны Константина Богомолова. Телеведущая призналась, что уже не читает «желтые газеты», и подтвердила хорошие отношения с супругом.